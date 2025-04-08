Поведение Микки Рурка возмутило зрителей: «Женщины просто съежились от страха»

Актера Микки Рурка осудили за приставание к известной телеведущей на реалити-шоу

Актер Микки Рурк подвергся критике за то, что «облапал» телеведущую Эй Джей Одуду на реалити-шоу Celebrity Big Brother. Об этом сообщает The Independent.

Рурк на передаче протянул Одуду свою руку, затем покрутил телезвезду и притянул к себе. Этот момент рассмешил знаменитость, в то время как ведущий Уилл Бест посоветовал актеру «быть осторожнее».

Затем, отмечает The Independent, Рурк начал пристально смотреть на ягодицы Одуду, после чего знаменитость сказала ему: «Перестань на меня смотреть!» Когда ведущие пытались завести Рурка в дом, то он отверг их просьбу и предложил Одуду остаться наедине.

«Кто-нибудь наймите охрану для Эй Джей от Рурка, потому что, черт возьми, что это было?»; «То, как он обращался с Эй Джей, было совершенно неприемлемо»; «Каждая женщина просто съежилась от страха, когда Микки Рурк охаживал Эй Джей», — написали интернет-пользователи.

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49-летний актер предстанет перед судом в Лондоне 2 мая. Расследование против него певицы Кэти Перри начали в сентябре 2023 года, обвинения касаются четырех разных женщин в период с 1999 по 2005 год.

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