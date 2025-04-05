«Я был сексоголиком»: экс-муж Кэти Перри ответил на обвинения в изнасилованиях

Звезда фильма «Побег из Вегаса», бывший муж певицы Кэти Перри актер Расселл Брэнд ответил на обвинения в изнасилованиях. Новое видео он опубликовал на своей в X в пятницу днем, Брэнд отрицал предполагаемые преступления.

«Я всегда говорил вам, ребята, когда я был молод и холост, до того, как у меня появилась жена и семья, я был глупцом. Наркоманом, сексоголиком и идиотом. Но кем я никогда не был, так это насильником», — сказал он.

Британский комик подчеркнул, что никогда не участвовал в сексе не по согласию.

«Молюсь, чтобы вы увидели это, посмотрев мне в глаза», — добавил он.

До этого он уже говорил, что все его сексуальные отношения были «абсолютно всегда добровольными».

Накануне Брэнду предъявили обвинения по одному пункту в изнасиловании, непристойном нападении и оральном изнасиловании, а также по двум пунктам — в сексуальном нападении.

49-летний актер предстанет перед судом в Лондоне 2 мая. Расследование против него певицы Кэти Перри начали в сентябре 2023 года, обвинения касаются четырех разных женщин в период с 1999 по 2005 год.

Ранее актер Маколей Калкин признался, что не общался с отцом больше 30 лет.