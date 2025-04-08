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Раскрыто многомиллионное имущество уехавшего из России певца Artik

SHOT: уехавший из РФ певец Artik владеет в стране имуществом на 150 млн рублей
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Евгений Биятов/РИА Новости

Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин (он же — Artik) «заморозил» в России недвижимость почти на 150 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, Умрихин владеет в РФ тремя объектами недвижимости. В 2017 году артист приобрел квартиру площадью 32,8 кв.м. в столичном районе Печатники, рыночная стоимость которой на данный момент составляет 9 млн рублей.

Также, утверждает SHOT, Artik владеет земельным участком в Красногорском районе по цене около 124 млн рублей. Его Умрихин купил в 2018 году, на участке стоит трехэтажный дом в 622 кв.м. с бассейном. По данным Telegram-канала, в доме никто не живет с 2021 года, и на фасаде до сих пор висят новогодние украшения.

В 2018-м Artik приобрел нежилое помещение в Царицыно стоимостью ₽4 млн. Его площадь составляет 33,9 кв.м.

SHOT отмечает, что Умрихин не планирует избавляться от российской недвижимости, поскольку не хочет «привлекать к себе лишнего внимания». В одну из квартир, заявляет Telegram-канал, пытались пробраться: журналисты и обнаружили сломанный ключ в замке.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. При этом в феврале 2024 года представительница певца Александра Шамис заявила, что артист не отказывался выступать перед россиянами и продолжает давать концерты в РФ.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроит фуршет в колонии перед выходом по УДО.

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