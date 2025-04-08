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Композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы

Композитор Алексей Рыбников намерен изъять свои произведения со всех платформ
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Известный советский и российский композитор Алексей Рыбников инициировал судебные разбирательства против YouTube, Apple Music и ряда других популярных музыкальных платформ, требуя защиты авторских прав на свои произведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о подаче шести исков, направленных на изъятие сотен музыкальных композиций Рыбникова с различных платформ.

До вынесения решений по искам суд удовлетворил ходатайство композитора о временном ограничении доступа к его музыке, фактически заблокировав размещение, распространение и использование произведений. В результате на некоторых площадках уже отсутствуют известные композиции Рыбникова из фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», а также песни к мультфильму «Буратино!».

Отмечается, что в поданных исках речь идет о широком спектре произведений — от музыки к фильмам и мультфильмам до рок-опер и аудиокниг. Причина, побудившая композитора к столь решительным действиям, в документах не уточняется.

В настоящее время большинство исков возвращены заявителю или оставлены без движения из-за формальных неточностей в документации (отсутствие оригиналов квитанций об оплате госпошлины, неполные данные заявителя и его представителя). Однако у Рыбникова есть возможность исправить эти недочеты и добиться рассмотрения дел по существу.

В марте компания Disney выиграла суд с аниматором Баки Вудоллом, который обвинял студию в плагиате его идеи в мультфильме «Моана». Присяжным, как отмечается, хватило всего 2,5 часа на то, чтобы принять решение в пользу медиагиганта.

Ранее Дуа Липа отбилась в суде от обвинений в плагиате.

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