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Эксперт рассказал, когда в Россию вернется голливудское кино

Директор по рекламе Захаров: есть факторы, которые мешают возвращению голливудского кино
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Depositphotos

На фоне сообщений о планах западных компаний вернуться в Россию обсуждается также возможность возобновления кинопоказов голливудских картин. Однако этому мешают несколько факторов, в том числе основная проблема заключается в невозможности проводить международные транзакции, рассказал 360.ru директор по рекламе сайта «Кино-Театр.ру» Николай Захаров.

Эксперт напомнил, что ушли из страны все мейджоры одновременно по приказу властей, так как добровольно на это никто бы не пошел, поск ольку даже после падения доллара российский рынок оставался топовым и был чуть ли не самым главным в евразийской части мира.

«Ни один мейджор отсюда сам бы не ушел. Никогда. Только по большой просьбе определенных людей. Вот их попросили, и как они теперь заходить обратно будут, никто вообще понять не может», — отметил Захаров.

К препятствиям для возвращения он отнес тот факт, что на иностранное кино в уикенды установлен предел в 25%, остальные картины должны быть российскими. Поэтому мест уже нет, отечественных фильмов очень много, под них «расчищено поле», считает специалист.

Второе препятствие – это международные транзакции, так как многие компании ушли именно из-за отключения SWIFT и невозможности перечислять средства за рубеж, отметил эксперт. По его словам, на сегодня пока нет никаких предпосылок к возвращению голливудских мейджоров в Россию, поэтому разговоры о возобновлении официальных кинопоказов западных картин преждевременны, считает Захаров. Начальной точкой к процессу возвращения может стать запуск SWIFT, чтобы денежные транзакции между странами были свободными, заключил он.

Напомним, в том, что Голливуд не сможет вернуть себе прежние позиции на российском рынке после ухода, уверен и программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев. Он отметил, что до санкций голливудских киностудий российские проекты занимали лишь 30% от объема кинорынка в стране, а сейчас – 100%.

В Госдуме ранее объяснили, почему в России не стоит запрещать голливудское кино.

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