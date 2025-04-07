Лидер ЛДПР попросил проверить Жидковского на пропаганду ЛГБТ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить блогера Алексея Жидковского на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкого возмутило выступление Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант – 2025». Депутат попросил дать правовую оценку действиям организаторов мероприятия по привлечению Жидковского к работе с несовершеннолетними, а также убедиться в законности использования организаторами мероприятия средств гранта, предоставленного президентским фондом.

По мнению Слуцкого, взгляды и стиль жизни Жидковского, которые он демонстрирует в своем блоге, могут «негативно сказаться на восприятии молодежью норм и ценностей». Он считает, что деятельность знаменитости вызывает серьезные опасения по поводу влияния на формирование взглядов у подрастающего поколения.

«На сайте организаторов «Тотального диктанта» указано, что в 2025 году акция проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — заявил Слуцкий.

Ранее ФНС заблокировала счета блогера КраСавы из-за долга в почти 12 млн рублей.