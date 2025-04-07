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Татьяна Тарасова назвала Пугачеву подарком российскому народу

Тренер Тарасова призналась, что ей понравились песни Пугачевой о войне
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со sport24.ru поддержала певицу Аллу Пугачеву после выхода ее новых песен.

Тарасова призналась, что ей очень сильно понравились композиции «Поцелуй войны» и «Мама». Она назвала песни прекрасными. По мнению тренера, только Примадонна может их петь. Спортсменка призналась, что ей до невозможности жалко, что певица сейчас не выступает в России.

«Почему мы должны страдать от того, что кому-то что-то не нравится? Почему мы должны не слышать то, с чем жили всю жизнь? Мы отдавали любовь такой прекрасной Алле», — поделилась тренер.

Тарасова отметила, что Пугачева чудесно поет. По ее мнению, раз артистка может исполнять песни, то хорошо себя чувствует. Спортсменку это радует. Тренер не понимает, почему вокруг Примадонны появился негатив.

«У нас была прекрасная Алла, к ней на концерт нельзя было попасть никаким образом. Я сама покупала билет с рук. Это ведь говорит об огромной народной любви. Для меня безобразно, что Пугачеву пытаются сделать иноагентом. Любовь к ней у людей осталась. Я же любила, люблю и буду любить Аллу. Я все ее песни люблю! Пугачева — подарок нашему народу», — рассказала спортсменка.

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