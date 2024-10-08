Актриса из «Москва слезам не верит» выступила против ремейка

Народная артистка России Раиса Рязанова выступила против ремейка фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Об этом сообщает ТАСС.

Рязанова уверила, что не стоит снимать ремейк картины. Она назвала неприличным создание новой версии фильма.

«Взял бы он (режиссер) какую-нибудь другую плохую картину и попробовал переделать, и сделал что-то прям аховое, но когда он берет картину призера и что-то хочет туда еще добавить, я не знаю, что это за режиссер», — заявила актриса.

Рязанова получила за роль Антонины в картине «Москва слезам не верит» Государственную премию СССР в 1981 году. Тогда же фильм «Москва слезам не верит» получил премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В августе стало известно, что режиссер Жора Крыжовников снимет ремейк фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Он также будет сценаристом и продюсером нового проекта. В проекте примут участие актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина.

Ранее Бузова поддержала ремейк фильма «Москва слезам не верит».