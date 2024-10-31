Хью Грант объяснил, почему дал дочери имя Опасность

Актер Хью Грант впервые поделился необычными именами двух своих младших дочерей. 64-летний артист поговорил о детях в шоу телеведущего Джимми Киммела.

У актера есть 13-летняя дочь Табита Сяо Си и 11-летний сын Феликс Чанг Хун от бывшей партнерши Тинглан Хонг. В 2018 году он женился на Анне Эберштейн, от которой у него есть 12-летний сын Джон Мунго.

До этого Грант и Эберштейн не раскрывали имена младших детей — 8-летней и 5-летней дочери. Старшую Грант назвал Дэнжер (англ. danger — опасность).

«Мы с женой были в некоторой панике в тот день, когда давали ей имя, и подумали, что, когда она подрастет, будет круто, если сможет говорить в барах, что ее второе имя «Опасность». Итак, ее зовут Лулу Дэнджер Грант», — объяснил он.

Младшую дочь звезды «Ноттинг Хилла» зовут Блу Грант (англ. blue — синий). Совета о ее имени спросили у старшего сына Джона.

«Мы сказали ему: «У нас будет новый ребенок, как назовем?» И он сказал: «Кевин», потому что это был его любимый миньон», — сказал Грант, имея в виду персонажа мультфильма «Гадкий я».

Супруги попросили сына подумать еще раз, и тот предложил назвать девочку в честь своего любимого синего цвета.

Накануне актер Владимир Селиванов обратился в суд, чтобы забрать дочь у экс-жены Виктории.

Ранее актриса Катерина Ковальчук заявила, что хочет детей от Гарика Харламова.