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Стас Михайлов объяснил, почему отказался петь песню «За женщин всех»

Певец Стас Михайлов назвал трек «За женщин всех» коммерческим
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stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов признался в беседе с NEWS.ru, что отказался от некоторых треков из своего репертуара.

Михайлов рассказал, что не исполняет композицию «За женщин всех» на концертах. Он отметил, что не любит эту песню.

«Ну не могу ее петь вообще. Я ее писал, но она коммерческая получилась. Я в ней не вижу жизни», — поделился артист.

В январе Михайлов признался, что его жена Инна не любит публичность. По словам певца, по этой причине он не снимает супругу в своих клипах и редко выходит в свет с женой. Артист уточнил, что Инна не ревнует его к женщинам, играющим его возлюбленных в клипах. Однако жена певца участвует в кастинге актрис. К примеру, она одобрила Екатерину Волкову для последнего клипа.

Михайлов женился на Инне в августе 2011 года. В их браке родились дочери Иванна и Мария. У певца также есть два сына и две дочери от прошлых браков.

В августе издание Life сообщало, что Стас Михайлов берет 8,5 миллиона рублей за выступление на корпоративах.

Ранее Стас Михайлов признался, что пробовал уколы для похудения.

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