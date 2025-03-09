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Стас Михайлов пробовал уколы для похудения: «Пропало желание жить»

Певец Стас Михайлов признался, что пробовал уколы для похудения
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stas_mihailoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Стас Михайлов признался в беседе с Telegram-каналом Mash, что пробовал уколы для похудения.

Михайлов отметил, что ходил на подобные процедуры месяц. По словам артиста, после этого у него «пропало желание жить». Певец признался, что теперь старается худеть собственными способами. К примеру, он не употребляет алкоголь уже 10 месяцев и старается ограничить себя в мучном.

«Это мне не зашло. Кому-то это помогает, кому-то это, наверное... В моем случае работает только так. Я стараюсь от всего отказываться, что связано с химическими моментами – таблетки, витамины… Я их не пью. Я соки делаю, которые я решил пить, — допустим, свекла, яблоко, киви, вот каждое утро делаю. Морковь, сельдерей. Это я выпиваю каждое утро», — поделился артист.

Михайлов также рассказал, что отказался от сигарет в 27 лет. По словам певца, эта вредная привычка ему перестала нравится. Артист объяснил, что любит контролировать себя и все окружающее. С алкоголем — это не получает, уточнил он.

В апреле 2024 года Михайлов рассказывал, что похудел на 17 кг. Артист смог заполучить подтянутую фигуру с помощью интервального питания и ежедневных тренировок.

Ранее Стас Михайлов объяснил, почему не снимает жену в клипах.

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