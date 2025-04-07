BadComedian об актерском таланте Нагиева: «Снимался в огромном количестве говнофильмов»

Российский блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) признался в беседе с «Газетой.Ru», что считает себя фанатом актера Дмитрия Нагиева.

«Я бесконечный фанат Дмитрия Нагиева. Несмотря на то, что он снимался в огромном количестве говнофильмов и продолжает в них сниматься. Так как я рос на «Осторожно, модерн! 2», я готов видеть Нагиева в любых образах», — поделился инфлюенсер.

По словам Баженова, он готов простить российскому артисту съемки в большинстве неудавшихся фильмов.

«Это просто настолько сильная фанатская любовь… Все, что угодно, будет прощено ему», — подытожил BadComedian.

Накануне на платформе KION состоялась премьера сериала «Актерище», в центре сюжета которого история противостояния знаменитого актера Вячеслава Третьякова (Дмитрий Нагиев) и принципиального кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко).

До этого режиссер проекта Дмитрий Невзоров рассказывал, что история в сериале схожа с конфликтом между режиссером Сариком Андреасяном и BadComedian. Подробности ситуации — читайте в полном интервью «Газеты. Ru».

Ранее BadComedian рассказал, вдохновлял ли авторов сериала «Актерище».