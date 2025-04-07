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BadComedian рассказал, вдохновлял ли авторов сериала «Актерище»

Блогер BadComedian заявил, что с ним не консультировались по поводу сериала «Актерище»
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evgenbad/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) рассказал, действительно ли вдохновлял авторов сериала «Актерище» о противостоянии популярного контентмейкера и известного артиста. Об этом он поговорил с «Газетой.Ru».

«Узнаю об этом из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах. Если что, никаких консультаций, ни с кем ничего не обсуждал. В целом я не очень следил, сериал не смотрел. Наверное как он выйдет, рано или поздно доберусь и ознакомлюсь», — заявил Баженов.

Накануне в интервью «Газете.Ru» режиссер «Актерища» Дмитрий Невзоров сказал, что история в сериале схожа с конфликтом между Сариком Андреасяном и BadComedian.

«Мой соавтор Никита Лундин предложил идею: рассказать историю о том, как блогер-кинокритик «сражается» с известным актером. Как BadComedian против Сарика Андреасяна — у которых конфликт затянулся на много лет. Мы начали раскручивать эту идею, добавили в нее неунывающего и жизнерадостного инвалида-колясочника — и получился «Актерище», — говорит он.

Ранее на «Мосфильме» прокомментировали номинацию актера Юры Борисова на «Оскар».

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