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Стало известно о многомиллионной выручке бизнеса экс-мужа Лерчек

«КП»: блогер Артем Чекалин выручил почти 30 млн рублей на своем бизнесе
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-супруг блогерши Лерчек Артем Чекалин выручил почти 30 млн рублей на своем бизнесе в 2023 году. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Чекалин владеет 70% акций компании «Летик Мейкап», которая занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами. В 2023 году выручка фирмы упала с 90 до 29 млн рублей.

В 2024-м, выяснило kp.ru, чистая прибыль компании составила 194 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма доходила до 29 млн рублей.

Также kp.ru сообщает, что доход уменьшился у ряда бизнес-проектов певца Григория Лепса. Прибыль его продюсерского центра упала с 7,6 млн рублей до 7,4 млн рублей в 2024 году. Курортный бизнес Лепса «Алтайтревел» в свою очередь принес музыканту убытки в 62 тыс. рублей, а ООО «Лепс-Оптика» показала отрицательную прибыль в 18 тыс. рублей.

Напомним, что 4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Ранее сообщалось, что стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.

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