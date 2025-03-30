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«Был дурак»: Олег Шепс признался, что сталкерил возлюбленную

Экстрасенс Шепс заявил, что преследовал девушку из-за безответной любви
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ТНТ

Шоумен, участник проекта «Битва экстрасенсов» Олег Шепс признался, что сталкерил свою возлюбленную. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Он подчеркнул, что мужчины могут переживать несчастную любовь так же сильно, как женщины.

«Я ходил под окнами, караулил девчонку, на крышу залезал, ноги свешивал. А сейчас думаю: «Какой дурак был»», — говорит он.

По словам Шепса, после расставания он впал в отчаяние, ему казалось, что жизнь потеряла смысл.

В 2024 году Олег Шепс рассказывал, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. По словам медиума, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

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