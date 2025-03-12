Александр Буйнов пришел в больницу к сбитой пенсионерке

Певец Александр Буйнов сообщил в Telegram-канале, что готов к разговору о ДТП.

Буйнов отметил, что прерывает молчание по поводу происшествия с пенсионеркой Аллой Смирновой. По словам артиста, он расскажет, как было все на самом деле, в передаче «Прямой эфир». Исполнитель заявил, что ему есть что сказать как Смирновой, так и всей стране. Музыкант опубликовал кадры из передачи, в которых приходит в больницу к пострадавшей в ДТП.

«Вокруг этой истории раздули слишком много лжи! Я хочу честного разговора. Это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — заявил певец.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП.

Позже Буйнов рассказал, что наехал на женщину правым крылом машины. На автомобиле не осталось следов. Сам певец не пострадал, а участница ДТП была легко травмирована. У нее обнаружили синяки и растяжение связки левого колена. Артист заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

Ранее Юрий Лоза отказался от участия в шоу, посвященного ДТП Буйнова.