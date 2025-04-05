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Егор Шип рассказал, из-за чего теряет зрение

Блогер Егор Шип заявил, что теряет зрение из-за кератоконуса
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Личный архив Егора Шипа

Блогер Егор Шип рассказал, из-за чего теряет зрение. О своем здоровье 23-летний исполнитель хита «Диор» поговорил с изданием Super.

Егор Шип признался, что вскоре будет делать операцию на правом глазу, а позже на левом. Он добавил, что правый глаз уже практически не видит, на левом глазу зрение сохранилось лучше.

При этом, уточнил блогер, делать лазерную коррекцию зрения, носить очки и линзы ему нельзя. У молодого человека диагностировали астигматизм и кератоконус.

«Зрение, скорее всего, уже никогда в жизни не восстановится. Сейчас нужна срочная операция, чтобы оно не стало хуже», — сказал Егор Шип.

Врача артист уже нашел и лечиться будет в России. Назвал он и стоимость операции на один глаз — 100 тысяч рублей. Следующая операция с имплантацией обойдется Егору Шипу уже в миллион рублей.

О своей прогрессирующей слепоте Егор Шип впервые рассказал в конце марта.

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