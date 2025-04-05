«Влюбился в учительницу, нас застукал муж»: Михаил Муромов о любви к женщинам постарше

Певец, кумир 1980-х Михаил Муромов стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». Его откровениями в программе поделилась пресс-служба канала ТВ-3.

Вместе с Чеховой 74-летний исполнитель приготовил пикантный французский салат из детства и рассказал о любви к голубям и женщинам постарше.

«Сначала были немцы, потом были монахи, потом воротникастые голуби, тучерезы, а потом чаечки китайские. Когда я сломал эту голубятню, одна чаечка потом ко мне лет 5 прилетала, она была похожа на мою учительницу по пению», — вспоминает Муромов.

В школе артист был влюблен в эту учительницу, а в институте завел роман с преподавательницей сопромата.

«Я влюбился в свою учительницу по сопромату, влюбился взаимно. Но здесь я уже был готовый ко всему, у меня уже была машина. Мы ездили с ней к ней на дачу. Однажды ее муж нас с ней застукал…» — признался Муромов.

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