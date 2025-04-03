Маколей Калкин не общался с отцом больше 30 лет: «Он этого заслуживает»

Актер Маколей Калкин признался, что не общался с отцом больше 30 лет

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заявил на подкасте Sibling Revelry, что не общался со своим отцом, актером Кристофером «Китом» Калкиным уже несколько десятилетий.

«Я не разговаривал с ним около 30 с лишним лет. Он этого заслуживает. Он — человек, у которого семеро детей, а теперь уже четверо внуков, и никто из них не хочет иметь ничего общего с ним», — поделился актер.

Калкин признался, что отец отказался от общения с детьми после развода с их матерью Патрицией Брентрап в 1990-х годах. Артист назвал родителя «плохим человеком» и «одним из тех самовлюбленных сумасшедших». Актер также рассказал, что отец применял к нему физическое и психологическое насилие, когда семья еще жила вместе.

Сейчас, сообщает издание People, Кристофер Калкин ведет затворнический образ жизни. В 2016-м он заявлял, что «больше не считает» Маколея своим сыном.

«Насколько я знаю, он жив. Мой старший брат в какой-то момент общался с ним, но это быстро прекратилось», — подытожил звезда фильма «Один дома».

Маколей Калкин обручен с актрисой Брендой Сонг с 2022 года. У пары двое общих детей. В начале января будущие супруги рассказывали, как впервые увидели друг друга.

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