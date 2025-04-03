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Маколей Калкин не общался с отцом больше 30 лет: «Он этого заслуживает»

Актер Маколей Калкин признался, что не общался с отцом больше 30 лет
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Hubert Boesl/Global Look Press

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин заявил на подкасте Sibling Revelry, что не общался со своим отцом, актером Кристофером «Китом» Калкиным уже несколько десятилетий.

«Я не разговаривал с ним около 30 с лишним лет. Он этого заслуживает. Он — человек, у которого семеро детей, а теперь уже четверо внуков, и никто из них не хочет иметь ничего общего с ним», — поделился актер.

Калкин признался, что отец отказался от общения с детьми после развода с их матерью Патрицией Брентрап в 1990-х годах. Артист назвал родителя «плохим человеком» и «одним из тех самовлюбленных сумасшедших». Актер также рассказал, что отец применял к нему физическое и психологическое насилие, когда семья еще жила вместе.

Сейчас, сообщает издание People, Кристофер Калкин ведет затворнический образ жизни. В 2016-м он заявлял, что «больше не считает» Маколея своим сыном.

«Насколько я знаю, он жив. Мой старший брат в какой-то момент общался с ним, но это быстро прекратилось», — подытожил звезда фильма «Один дома».

Маколей Калкин обручен с актрисой Брендой Сонг с 2022 года. У пары двое общих детей. В начале января будущие супруги рассказывали, как впервые увидели друг друга.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст подтвердил расставание с Бьянкой Цензори.

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