Гурцкая осудила психиатра, сравнившую особенных детей с собаками

Певица Диана Гурцкая опубликовала на своей странице в соцсети VK видеообращение, посвященное словам врача-психиатра Александры Игнатовой об особенных детях.

Накануне в сети распространился ролик с Игнатовой, на котором женщина заявила: «Мне кажется, что к такого рода детям [с аутизмом] нужно относиться как к собакам или как к обезьянам». Врач также отказалась называть особенных детей людьми.

«Я не хочу это слышать, я не могу это понять. Эту тональность по отношению к детям. Это недопустимо!» — сказала Гурцкая в ролике.

Певица намекнула, что Игнатовой стоит сменить профессиональную деятельность. Гурцкая также назвала особенных детей «удивительными и архиталантливыми».

Знаменитость отметила, что дети с аутизмом играют на разных инструментах, танцуют и участвуют в мюзиклах. В конце ролика Гурцкая призвала подписчиков быть добрее друг к другу.

Недавно актриса Эвелина Бледанс призвала привлечь к ответственности психиатра Александру Игнатову. Знаменитость растит младшего сына Семена, который появился на свет с синдромом Дауна.

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