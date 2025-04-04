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В России зафиксировали всплеск интереса к книге Драгунского на фоне выхода «Аутсорса»

«Литрес»: «Аутсорс» вызвал всплеск интереса к книге Драгунского
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Okko

Выручка от продаж сборника Дениса Драгунского «Третье лицо» в России подскочила в 11 раз в сравнении с январем 2025 года на фоне популярности сериала «Аутсорс». Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес», передает проект «Сноб».

В пресс-службе уточнили, что в основу сюжета сериала лег рассказ «Дочь военного пенсионера», который входит в сборник. Первая серия картины вышла 13 февраля, заключительная — 27 марта.

В последнюю неделю первого месяца весны число поисковых запросов с названием повести «Дочь военного пенсионера» среди пользователей сервиса «Литрес» увеличилось на 80%.

Сериал «Аутсорс» выпустил онлайн-кинотеатр Okko в середине февраля. По сюжету, герой Ивана Янковского вместе с коллегами организует тюремный бизнес. Создательницей сериала выступила Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола»), а режиссером — Душан Глигоров («Трасса», «Хрустальный»). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, почему готов назвать «Аутсорс» лучшим шоу 2025 года.

Ранее актер Эльдар Калимулин рассказал о сериале «Аутсорс».

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