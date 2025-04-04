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Илья Мэддисон назвал отличие американских городов от российских

Блогер Мэддисон: в США небольшие города похожи на деревни
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Из личного архива

Уехавший в США блогер Илья Мэддисон («король Рунета», настоящее имя Илья Давыдов) назвал отличие американских городов от российских. Своими впечатлениями он поделился в онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

По словам Мэддисона, небольшие города в США не похожи на российские — они напомнили ему деревни.

«В маленьких городах, где 80-90 или 100 тысяч населения, это просто четыре улицы с какими-нибудь историческими зданиями, с судом, еще чем-то, а вокруг просто деревня и все. И ты ездишь по этим бесконечным деревням», — рассказывает он.

В городах с таким же населением в России, напротив, будет много многоэтажных зданий и развитая инфраструктура, отметил блогер.

В марте Мэддисон публично выразил свое восхищение американской культурой употребления пива, противопоставив ее растущей тенденции к здоровому образу жизни в России. Он подчеркнул, что в России в последние годы ощущал себя «неуютно» из-за моды на здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Ранее стример решил найти измазавших его дверь школьников, чтобы пожаловаться их родителям.

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