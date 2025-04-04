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Скандальный сериал «Белый лотос» подвергся цензуре в Индии за оскорбление Будды

Variety: из индийской версии «Белого лотоса» вырезали оскорбление в адрес Будды
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HBO

В Индии вырезали сцену из скандального сериала «Белый лотос» за оскорбление Будды одним из героев. Об этом сообщает Variety.

Цензуре, утверждает издание, подверглась сцена, во время которой сын Белинды Зайон прячется за статую Будды из-за выстрелов в отеле и произносит: «Пожалуйста, пусть с моей мамой все будет хорошо». Когда герой вновь слышит выстрелы, то вновь обращается к статуе с фразой: «Какого хрена? Я же попросил защитить маму, ублюдок!»

По данным Variety, сцену вырезал крупнейший стриминговый сервис в Индии JioHotstar без разрешения HBO. Компания оставила момент, как герой молится Будде, но убрала последующее нецензурное выражение.

В марте сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снялся полностью голым в сериале «Белый лотос». По сюжету сериала Колокольников подбегает к бассейну в штанах — и, снимая с себя всю одежду, прыгает в воду.

В одной из серий также полностью обнажиться пришлось актеру Джейсону Айзексу. Эта сцена, сообщали СМИ, была изменена в российской версии шоу.

Ранее сообщалось, что Том Круз высказался о кончине коллеги по «Топ Ган» Вэла Килмера.

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