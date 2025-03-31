DJ Smash судится за свой бренд

Музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) подал кассационную жалобу в президиум Суда по интеллектуальным правам. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Он попытался оспорить отказ Роспатента в регистрации товарных знаков «ШИРМАН» и «SHIRMAN» для использования в ресторанной, развлекательной деятельности, а также в выпуске одежды.

Музыкант настаивает на том, что он является известным ресторатором, артистом, автором цифрового контента и медиаменеджером.

Он ссылается на запросы в поисковых сервисах, доказывающие, что обозначение «Ширман» и SHIRMAN ассоциируется только с ним. По мнению Роспатента, регистрация такого товарного знака нарушит права других Ширманов, которые будут хотеть вести бизнес в подобных сферах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пока не принял жалобу к производству и оставил ее без движения. Она была подана с нарушениями.

Известно, что Ширман числится соучредителем пяти компаний в сфере ресторанной деятельности в Московской области и в Сочи.

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