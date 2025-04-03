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«Малышка сбежала»: Канье Уэст подтвердил расставание с Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст подтвердил расставание с Бьянкой Цензори после скандальных постов
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Рэпер Канье Уэст подтвердил в песне «BIANCA» из нового альбома «WW3», что расстался с Бьянкой Цензори после череды скандальных постов в соцсети X. Об этом сообщает Page Six.

«Моя малышка, она сбежала. <…> У нее приступ паники, и ей не нравится, как я пишу в Twitter; Пока Бьянка не вернется, я не сплю всю ночь; Я действительно не знаю, где она находится», — зачитал рэпер в треке.

В композиции «Jesus Walks», утверждает Page Six, музыкант также признался, что отслеживает местоположение Цензори через свое приложение Maybach. Кроме того, в песне артист осуждает родственников супруги за то, что семья пытается заставить его «сидеть взаперти».

«Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась; Вернись ко мне; Я знаю, что я сделал, чтобы ты сошла с ума», — зачитал музыкант.

Уэст и Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным Page Six, знаменитости завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори после слухов о проблемах в браке. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что против P.Diddy подали новый иск по обвинению в насилии.

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