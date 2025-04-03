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Ивлев раскрыл, как поддерживает себя в форме: «Секс и пофигизм укрепляют организм»

Телеведущий Ивлев заявил, что стал продуктивнее после похудения
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Мария Курсанова

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в беседе с «Леди Mail» поделился секретами, как поддерживает форму после похудения на 30 килограмм.

«Следую правилу: «Только секс и пофигизм укрепляют организм». Мне нравится, в какой форме я нахожусь сегодня», — поделился телеведущий.

Ивлев отметил, что является занятым человеком. По словам шеф-повара, лишние килограммы мешали ему быстро заниматься большим количеством дел. Он уставал. После похудения телеведущий стал более продуктивным. Он поддерживает здоровое и сбалансированное питание, чтобы оставаться в форме.

«Иногда, конечно, можем себе позволить лишнего, но при одном условии — после этого садимся на суп: три дня отказываемся от вторых блюд на ужин в пользу первых», — поделился шеф-повар.

Ивлев также планирует заняться плаванием после постройки дома. Он объяснил, что разместит на участке большой бассейн.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

Ранее Константин Ивлев закрыл два бизнеса.

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