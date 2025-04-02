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Глюкоза сняла в Токио вдохновленный создателем «Чужого» клип

Певица Глюкоза сняла первый в России клип в соавторстве с архитектором

Певица Glukoza (Глюкоза, настоящее имя Наталья Ионова) представила новый экспериментальный клип «Frost» . Ролик опубликован на YouTube.

Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба артистки, клип является первым музыкальным проектом в России с архитектурным куратором, работавшим на площадке и указанным в титрах видеоролика.

Новый визуальный эксперимент, уточнили в пресс-службе, был полностью снят в Токио и его окрестностях.

«Брутальная архитектура переплетается с инопланетной эстетикой, а японские мегаполисы превращаются в сюрреалистичную ловушку», — описывают эстетику клипа в команде Glukoza.

Режиссер Михаил Пашкульский и команда архитекторов-визионеров строили декорации для клипа вручную без использования AI, а одним из референсов называют работы создателя дизайна «Чужого» — Ханса Рудольфа Гигера.

Накануне группа Jane Air выпустила ностальгический клип на новую песню.

Ранее уфимская группа обогнала по популярности Леди Гагу и Кендрика Ламара в мировом чарте.

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