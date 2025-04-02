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Коллега актера Тугушева по «Современнику» назвала его кончину внезапной

Художник-кукольник Румянцева: актер Тугушев ушел внезапно, несмотря на болезнь
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«Дирекция Кино»

Бывшая коллега актера Рашида Тугушева по театру «Современник», художник-кукольник Светлана Румянцева, назвала его кончину внезапной. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Вместе с Тугушевым она училась в Школе-студии МХАТ и считает выпускников этой школы удивительным театральным братством с особыми традициями.

«Дружим мы все еще со времен, когда служили в театре «Современник». Театральная жизнь — это служение, Рашид служил своей профессии до конца, передавая традиции нашего театра», — говорит Румянцева.

По словам собеседницы издания, Тугушева не стало внезапно.

«Наш друг ушел внезапно, несмотря на болезнь», — констатировала она.

Тугушева не стало 28 марта в возрасте 63 лет, он страдал от болезни легких. Прощание с артистом, известным по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Кодекс чести», «След», прошло 1 апреля.

Ранее не стало актера, сыгравшего Атоса в «Трех мушкетерах».

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