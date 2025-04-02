Стилиста Водонаевой обвинили в краже 14 млн рублей

Владелица звездного салона красоты в Москве Инна Литвиненко обвинила своих сотрудников в краже на 14 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стилист Анна Гусева, которая много лет занимается наращиванием волос и работала с Аленой Водонаевой, Аленой Шишковой, Кариной Мурашкиной и другими знаменитостями, пришла работать в салон Литвиненко в 2021 году. Их трудовые отношения были оформлены по договору оказания услуг.

В феврале 2024 года в салон пришел работать колорист Руслан, осенью того же года сотрудники решили прекратить работать в салоне.

Анна и Руслан утверждают, что в феврале 2025 года Инна пригласила их в салон и начала обвинять в краже материалов и растрате средств. Тогда же владелица бизнеса, по словам Анны, угрозами заставила ее подписать бумагу о долге в 14 млн рублей.

Руслан, в свою очередь, говорит, что ему угрожали отправкой на СВО. Анна настаивает, что сама закупала волосы и другие расходники для своей работы и специально хранила собственные материалы отдельно от салонных и не встречала на это претензий. Руслан также работал со своими материалами, но не ставил их на учат.

В своих соцсетях Литвиненко провела прямой эфир, где рассказала, что якобы уже полгода следила за сотрудниками и вместе с полицией фиксировала кражи.

«От моего преследования никто не уйдет, потому что у меня денег точно больше, чем у них, и я не жадная», — говорит она.

Адвокат Анны и Руслана Евгений Гибадуллин обратился в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку

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