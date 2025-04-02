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Коми опера год работает без режиссера, дирижера и балетмейстера

Артисты Театра оперы и балета Коми пожаловались на работу без главного режиссера
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Елена Лапина/Театр оперы и балета Республики Коми/VK

Артисты оркестра театра оперы и балета Республики Коми пожаловались врио главы Коми Ростиславу Гольдштейну на работу без главного режиссера. Текст документа приводит Telegram-канал «Сыктывкар №1».

Музыканты рассказали, что после смены руководства театра в 2024 году они испытывают перегрузки из-за недостатка репетиций и роста проката спектаклей, частой смены дирижеров и неподготовленности.

По словам обратившихся, в театре уже почти год нет ни главного режиссера, ни главного дирижера, ни балетмейстера. На сцену от артистов требуют выходить на сцену буквально после одной репетиции.

«Вопрос обновления инструментария поднимался не раз, но до сих пор не решен», — рассказали о плачевном состоянии музыкальных инструментов они.

По словам артистов, они уже обращались к министру культуры Республики Коми с этими проблемами, но изменений не увидели.

Накануне сообщалось, что режиссер московского «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин сломал нос бармену и выбил дверь в московском пабе.

Ранее Евгений Миронов резко высказался об «Аноре».

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