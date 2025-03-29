Очевидцы рассказали о дебоше режиссера «Электротеатра «Станиславский» в московском пабе

Режиссер московского «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин сломал нос бармену и выбил дверь в крафтовом пабе Flying Inn в центре города, пишет Mash.

По словам очевидцев, инцидент в заведении на 1-й Тверской-Ямской улице произошел в понедельник, 24 марта. Режиссер весь вечер был агрессивным, а потом решил продемонстрировать сюжет своей новой постановки, залез на стойку, ударил бармена и повредил брекеты администратору. Когда Лабутина попробовали удалить из помещения, он разбил стекло входной двери.

Telegram-канал сообщает, что режиссера доставили в полицию, где он извинился за произошедшее и пообещал оплатить сломанную дверь.

Сам Лабутин объяснил случившееся перепитым алкоголем и отметил, что драться в таких заведения для деятеля искусств — норма.

В начале марта стало известно, что актер Павел Кассинский, начинавший свою карьеру в детском киноальманахе «Ералаш», устроил дебош в поезде из Сочи. Попутчики 48-летнего артиста засняли видео в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва. Очевидцы утверждают, что жена Павла села за столик в вагоне-ресторане, где отдыхали несколько мужчин и женщина. Одна из них якобы обнаружила, что супруга Кассинского увела ее мужа в сторону уборной, и рассказала об этом актеру. В ответ актер якобы сорвался на попутчицу и начал ей угрожать. Завязалась словесная перепалка.

Ранее актера отстранили от съемок в рекламе пива за пьяный дебош.