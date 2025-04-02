Звезда Netflix умер в спортзале в возрасте 44 лет

Немецкий культурист и звезда сериала Netflix «Берлинские легавые» Витторио Пирбазари умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщил режиссер и друг артиста Саид Ибрагим в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Ибрагима, сердце Пирбазари остановилось во время тренировки на беговой дорожке в спортзале. Мужчины не стало «в одно мгновение».

«Многие из вас, кто знает Вито, видит парня ростом шесть футов и два дюйма с множеством мышц и выглядящего опасно. Но я могу сказать: у Вито было доброе сердце, как у десятилетнего ребенка», — отметил режиссер.

В январе 2025 года, отмечает издание Bild, Пирбазари перенес операцию из-за того, что порвал одну из мышц во время тренировки. Потом актер попал в автомобильную аварию, в результате которой у него был сломан позвоночник и были сделаны операции на обе ноги. Актер сообщил о своем возвращении к тренировкам после 12-недельного только 23 марта текущего года.

«Сейчас пробую интервалы на беговой дорожке, но поскольку мои ноги еще не зажили на на 100%, я не тороплюсь», — писал он в соцсетях.

Вито Пирбазари был популярным фитнес-блогером на YouTube, а также приобрел известность благодаря сериалу «Берлинские легавые». Он сыграл в шоу роль антагониста Дахера Тарика.

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