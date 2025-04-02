Ярмарка «Арт Россия» в Гостином дворе объединит более 200 галерей и художников

В Гостином дворе с 3 по 6 апреля пройдет ярмарка современного искусства «Арт Россия», которую корпорация «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой проводят уже в шестой раз, сообщают организаторы мероприятия. В этом году мероприятие объединит более 200 галерей и художников.

Кроме того, запланировано проведение новых специальных проектов. Одним из них станет инициатива «Культурная дипломатия», в рамках которой организуют работу международной гостиной для проведения дискуссий между иностранными государственными деятелями, а также представят павильоны искусств дружественных стран, таких как Иран.

«За шесть лет ярмарка стала одной из самых масштабных экспозиций современного искусства в России, ежегодно нас посещает более 45 тысяч человек. «Арт Россия» призвана укрепить культурные связи с другими странами и способствовать развитию арт-бизнеса в нашей стране: в этот раз среди экспонентов будут представлены художники из дружественных государств», — рассказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Также в рамках ярмарки «Арт Россия» пройдет одноименный арт-форум. В этом году программа будет расширена. Важная роль по-прежнему будет отведена обсуждению искусства и арт-бизнеса, но появятся и новые темы, посвященные междисциплинарным направлениям. Планируется участие специалистов в области психологии, экономики, нейробиологии, юриспруденции и физики.

Еще одно важное событие «Арт России» 2025 года — открытие павильона, на котором будет анонсирована осенняя ярмарка академического искусства. Новый проект станет платформой для демонстрации культурного наследия и предоставит художникам, создающим работы в этой манере, возможность показать свои произведения широкой аудитории. Под эгидой ярмарки также начнет свою работу сообщество для художников Art Russia Community, которое создано для развития независимых авторов и выстраивания диалога с представителями частных, государственных и международных институций.