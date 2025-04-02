Певец Илья Гуров заявил, что любовь к роскоши у россиян в крови

Певец Илья Гуров заявил в беседе с «Пятым каналом», что россияне любят роскошь.

Гуров отметил, что тяга к роскошному выражается, к примеру, в выборе цветов для мебели. По его мнению, людей привлекает пестрое, золотое и «великое».

«Как сказал один известный блогер: «Живите, как хотите, а мы — русские — будем жить роскошно». Мы любим роскошь, мы любим золото, блестки и эту всю историю, поэтому, мне кажется, у нас это в крови», — поделился артист.

Илья Гуров начал творческий путь в 2011 году. Тогда впервые прозвучал его трек «Кошки-Коты» на радио. В 2013 году певец выпустил сингл «Лучшее во Вселенной!» и одноименный клип. Через год он вошел в список 26 артистов, подавших заявки на «Евровидение 2014».

В январе 2025-го Гуров признался, что хотел бы встретиться со своей первой любовью. По его словам, ею была девочка Женя, с которой он учился в первом классе. Исполнитель добавил, что он признавался ей в любви. Однако уточнил, что все произошло не так, как он задумал.

Певец добавил, что не может найти ее, потому что не помнит ее фамилию.

Ранее Анна Седокова показала, что помогала семье бывшего мужа после его кончины.