«Сделал приятный сюрприз»: Пригожин порадовался, что его заслуги заметил Рамзан Кадыров

Продюсер Иосиф Пригожин заявил «Газете.Ru», что не знал о планах присудить ему звание заслуженного деятеля искусств Чечни в честь дня рождения. Он считает, что Рамзан Кадыров сделал ему приятный сюрприз.

«Для меня большая честь. Я об этом ничего не знал. Для меня это приятная новость, неожиданная. У меня утро началось с поздравлений и пропущенных звонков, связанных с днем рождения. И такой приятный сюрприз сделал руководитель республики. Я с уважением к нему отношусь и ко всему, что он сделал для республики и делает для государства. Конечно, это уникальный человек. Я хочу сказать, что для меня это большая неожиданность, приятно. Я даже об этом не думал, у меня не было мыслей на этот счет. Мне приятно, что деятелей культуры так ценят в республике. Мы действительно там достаточно часто выступали и приезжали в республику, когда были самые лучшие времена и не было этих событий последних. У нас связаны с ней очень хорошие воспоминания. Мы смотрим, как процветает республика. Это вызывает гордость. Из разрушенного города сделать то, что он сделал, — это невероятно. Я всегда уважал созидателей. Когда успевают люди такого ранга замечать еще наших людей, которые занимаются культурой, искусством?» – сказал он.

Пригожин отметил, что все его награды принадлежат супруге, певице Валерии. Он назвал ее символом русской женщины и напомнил о скором выходе альбома.

«Это все награды Валерии, не мои. Я получаю огромное удовольствие работать с ней, не то что жить. Такие люди, как она, – это символ русской женщины, красоты, женственности, таланта, с ее отношением к зрителям и к профессии. 11 апреля выходит последний альбом. Слово «последний» даже как-то расстраивает, потому что хотелось бы, чтобы это был не первый и не последний. Но я понимаю, что мы очень хорошо потрудились. Сегодня такая новость, я думаю, даже и ей тоже будет приятно», – пояснил он.

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Кадыров отметил заслуги Пригожина «в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание».

В апреле 2019 года Пригожин уже был удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

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