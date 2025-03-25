В Астраханской области предложили назвать улицу в честь Надежды Бабкиной

Власти Ахтубинска приняли на рассмотрение предложение о названии улицы в честь Бабкиной

Администрация Ахтубинска Астраханской области приняла на рассмотрение предложение общественного движения «Зов народа» назвать одну из улиц в честь певицы Надежды Бабкиной. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александра Сивакова.

Сиваков назвал инициативу интересной. Бабкина является уроженкой Ахтубинска. Он отметил, что певица внесла большой вклад не только в развитие региона, но и страны. Чиновник уточнил, что решение подобной инициативы будет зависеть в том числе от реакции общества.

«Она уроженка нашего славного города, прожила здесь несколько лет, на всех своих концертах рассказывает, что родилась в городе Ахтубинске», — отметил врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск».

В марте председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием. Он отметил значимый вклад Бабкиной в развитие отечественной культуры и искусства. Председатель СК похвалил за труд и оптимизм.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотичный деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Ранее Ольга Бузова сравнила Надежду Бабкину с коньяком.