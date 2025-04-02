Цыганова хотела усыновить ребенка

Певица Виктория Цыганова призналась в беседе с «КП-Екатеринбург», что у нее было желание завести ребенка.

Цыганова заявила, что пыталась усыновить ребенка. Позже она поняла, что у нее «другой путь». Певица отметила, что часто бывает на передовой. По словам артистки, она не может оставить тех, за кого отвечает.

«Мои дети – это солдаты, которые сейчас сражаются за наше будущее, и я их всех люблю. У каждого человека свое предназначение в этой жизни», — заявила певица.

Цыганова рассказала, что помогает бойцам СВО со снаряжением. Она также выступает на передовой и в военных госпиталях.

В марте Цыганова выступила против освобождения актера Михаила Ефремова по УДО. Она уверена, что выход Ефремова по условно-досрочному освобождению не закончится ничем хорошим. Певица назвала артиста наркоманом и алкоголиком. По ее мнению, лучшее место для Михаила – тюрьма.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Ефремов выйдет на свободу 9 апреля 2025 года по УДО.

Ранее Цыганова назвала несправедливым возвращение Долиной квартиры.