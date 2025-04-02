Российские артисты зачитали монологи Жванецкого

Вышел трейлер фильма-концерта, в котором артисты зачитали монологи юриста Михаила Жванецкого. Об этом пишет издание 7дней.ру.

Режиссером фильма стал Вадим Плохотников, а художественным руководителем — писатель Евгений Гришковец.

«Это делалось с большой любовью, честностью и уважением перед гением Михаила Жванецкого», — подчеркнул Плохотников.

В проекте приняли участие актеры Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Николай Валуев, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева. Они зачитали фрагменты выступлений комика и поделились личными впечатлениями о нем.

До этого актера Данилу Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» из-за домогательств к официантке и неуважения к советским актерам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову.

Ранее в Одессе решили переименовать улицы Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова.