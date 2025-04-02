Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские артисты зачитали монологи Жванецкого

Вышел трейлер фильма-концерта, в котором артисты зачитали монологи Жванецкого
close
Анатолий Гаранин/РИА Новости

Вышел трейлер фильма-концерта, в котором артисты зачитали монологи юриста Михаила Жванецкого. Об этом пишет издание 7дней.ру.

Режиссером фильма стал Вадим Плохотников, а художественным руководителем — писатель Евгений Гришковец.

«Это делалось с большой любовью, честностью и уважением перед гением Михаила Жванецкого», — подчеркнул Плохотников.

В проекте приняли участие актеры Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Николай Валуев, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева. Они зачитали фрагменты выступлений комика и поделились личными впечатлениями о нем.

До этого актера Данилу Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» из-за домогательств к официантке и неуважения к советским актерам Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову.

Ранее в Одессе решили переименовать улицы Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами