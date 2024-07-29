В Одессе переименуют ряд улиц

Украинские власти решили переименовать ряд улиц в Одессе, всего в списке 84 топонима, в том числе Думская площадь, улица Бабеля и бульвар Жванецкого. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что улицу Пушкинскую переименуют в Итальянскую, Паустовского — в 28-й бригады, Армейскую — в Независимости, Бунина — в Нины Строкатой, Бабеля — в Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — в бульвар Военно-морских сил.

До этого стало известно, что власти города Ужгорода, расположенного на западе Украины, переименовали 10 топонимов.

В списке 10 переименованных улиц. Так, улицу Льва Толстого переименовали в улицу украинского прозаика Ивана Чендея, улицу Адмирала Нахимова назвали в честь кинорежиссера Сергея Параджанова. Улица художника Василия Сурикова превратилась в улицу народного артиста Украинской ССР Мирослава Скорика.

В начале мая проспект Правды в украинской столице переименовали в проспект Европейского союза (ЕС).

Ранее в Одессе отказались переименовывать проспект Юрия Гагарина.