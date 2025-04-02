Комик Михаил Шац назвал себя израильтянином

Телеведущий и стендап-комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что чувствует себя израильтянином. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Монреаль LIVE.

«Я все-таки сейчас израильтянин», — отметил он и подчеркнул, что в Тель-Авиве чувствует себя как дома.

При этом Шац добавил, что «думает» о России и «обращает свой взор» на нее.

В январе стало известно, что Шац задолжал Федеральной налоговой службе почти 50 тысяч рублей. По информации kp.ru, Шац вошел в список налоговых должников в декабре 2024 года, а к началу января 2025 года его долг составил 49 тысяч 626 рублей. Издание утверждало, что сумма задолженности Шаца перед ФНС росла «с каждым днем» и ему начислялись пени.

Михаил Шац получил израильское гражданство в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. 25 января 2024 года он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они познакомились в 1991 году на фестивале КВН в Сочи и долгое время общались как друзья. Пара поженилась в 1998 году.

Ранее была названа причина признания телеведущего Шаца иноагентом.