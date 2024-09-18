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Названа причина признания телеведущего Шаца иноагентом

Шац распространял сообщения в запрещенных в РФ соцсетях и интернет-платформах

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Кадр из видео/ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ!/YouTube

Причиной попадания стендап-комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) в реестр иностранных агентов стало распространение им сообщений и материалов в запрещенных в РФ зарубежных соцсетях и интернет-платформах, а также в российских соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«[Российскими] судами установлено, что, по сведениям Роскомнадзора, Шац М.Г. распространяет (распространял) сообщения и материалы для неограниченного круга лиц на таких ресурсах, как Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс дзен», Telegram, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Twitter, TikTok», — сказано в документах.

В них также говорится, что за период с мая 2021 года по май 2022 года выявлен факт участия артиста в создании сообщений и материалов зарубежного средства массовой информации ООО «Телеканал Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), выполняющего функции иноагента: «Кризисы, страхи, отцовство и 90-е: Михаил Шац, Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Михаил Козырев» (признан в РФ иностранным агентом).

Шац получил израильское гражданство еще в 2015 году. Из России в Израиль он уехал после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Минувшей зимой он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

Ранее Шац рассказал о главном кризисе эмиграции.

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