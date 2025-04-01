В России может появиться безалкогольная водка «Ефремов»

Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков подал документы на регистрацию товарных знаков «Ефремов» и «Ефремовка». Об этом сообщает RT.

По данным издания, Лукьянчиков хочет выпускать безалкогольные коньяк и водку под этими марками. Документы поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

26 марта Юрий Лукьянчиков предложил актеру Михаилу Ефремову работу на своей швейной фабрике. Мужчина объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Он предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.

Лукьянчиков уверил, что Ефремову необязательно жить в Иваново на постоянной основе. Артист может работать в Москве и периодически приезжать на фабрику.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Ефремов выйдет на свободу по УДО 9 апреля.

Ранее психиатр прокомментировал обещание Ефремова отказаться от алкоголя.