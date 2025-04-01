Птаха заявил, что Паша Техник перебарщивал с антидепрессантами

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил в беседе с NEWS.ru, что вещества и антидепрессанты стали причиной проблем со здоровьем Паши Техника (Павла Ивлева).

«Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. Перебарщивание с их употреблением, наверное. Это уже второй раз, когда он в таком состоянии. В прошлый раз поменьше было», — заявил певец.

Птаха пожелал Технику «выкарабкаться» и «выздороветь». Он также понадеялся, что коллега «возьмется за голову» и переборет историю с веществами.

В конце марта стало известно, что Техник был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда. Его экс-супруга Ева Карицкая отмечала, что рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья музыканта не исключали, что Техника мог отравить один из фанатов на вечеринке.

До этого сообщалось, что Техник находится в близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.