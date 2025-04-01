Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Ваенга потратила на усиленную охрану

Продюсер Дворцов: певица Ваенга потратила не менее 500 тыс. рублей на охрану
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Абзац», что певица Елена Ваенга потратила не менее полумиллиона рублей на усиленную охрану.

Дворцов отметил, что услуги одного охранника стоят от 150 до 250 тысяч в месяц. По словам продюсера, знаменитости обычно берут себе два-три сопроводителя. Он заявил, что охрана точно обошлась Ваенге в 500 тысяч рублей и более.

«Звезде важно сопровождение, чтобы не случилось казусов со стороны зрителей. Есть много людей неадекватных, которые любят или ненавидят артиста», — отметил продюсер.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии с тверичанкой.

В конце февраля сообщалось, что 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, утверждали СМИ, стал оторвавшийся тромб. Организаторы рассказывали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим при этом якобы был в норме.

Ранее Black Star зарегистрировал бренд Дианы Астер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами