Стало известно, сколько Ваенга потратила на усиленную охрану

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Абзац», что певица Елена Ваенга потратила не менее полумиллиона рублей на усиленную охрану.

Дворцов отметил, что услуги одного охранника стоят от 150 до 250 тысяч в месяц. По словам продюсера, знаменитости обычно берут себе два-три сопроводителя. Он заявил, что охрана точно обошлась Ваенге в 500 тысяч рублей и более.

«Звезде важно сопровождение, чтобы не случилось казусов со стороны зрителей. Есть много людей неадекватных, которые любят или ненавидят артиста», — отметил продюсер.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что Елена Ваенга ужесточила требования безопасности на своих концертах после трагедии с тверичанкой.

В конце февраля сообщалось, что 71-летней фанатки Ваенги не стало на концерте исполнительницы в Твери. Причиной трагедии, утверждали СМИ, стал оторвавшийся тромб. Организаторы рассказывали, что во время концерта в зале был отключен калорифер (устройство для теплообмена), но температурный режим при этом якобы был в норме.

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