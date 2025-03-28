Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар Дениса Майданова

Продюсер Дворцов: певец Денис Майданов получает 2,5 млн рублей за концерт
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певец Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

Дворцов отметил, что Майданова также приглашают на корпоративы. Он назвал певца настоящим артистом и патриотом своей страны. По словам продюсера, зрители очень любят исполнителя.

«У него огромное количество поклонниц, поклонников. Он настоящий мужик, не скандалист, а действительно порядочный и человечный», — заявил шоумен.

В декабре Денис Майданов признался, что редко выступает на частных мероприятиях. По словам артиста, ему предпочтительней петь на сцене, чем у людей «за столами».

30 апреля 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии. Позднее супруга певца Наталья Майданова рассказала, что ничего не знает о произошедшем.

1 мая Майданов поделился, что чувствует себя хорошо после случившегося с ним отека Квинке.

Ранее суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами