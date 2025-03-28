Назван гонорар Дениса Майданова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певец Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

Дворцов отметил, что Майданова также приглашают на корпоративы. Он назвал певца настоящим артистом и патриотом своей страны. По словам продюсера, зрители очень любят исполнителя.

«У него огромное количество поклонниц, поклонников. Он настоящий мужик, не скандалист, а действительно порядочный и человечный», — заявил шоумен.

В декабре Денис Майданов признался, что редко выступает на частных мероприятиях. По словам артиста, ему предпочтительней петь на сцене, чем у людей «за столами».

30 апреля 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что у Майданова случился отек Квинке. Как позже пояснил каналу директор артиста, Майданову стало плохо во время репетиции концерта. По его словам, аллергию вызвало лекарство. Музыкант принял таблетки, которые ему прописал врач после перенесенной пневмонии. Позднее супруга певца Наталья Майданова рассказала, что ничего не знает о произошедшем.

1 мая Майданов поделился, что чувствует себя хорошо после случившегося с ним отека Квинке.

Ранее суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам.