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Black Star зарегистрировал бренд Дианы Астер

Блогерша Диана Астер сообщила, что Black Star зарегистрировал бренд на ее имя
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Black Star

Певица и блогерша-миллионник Диана Астер сообщила в беседе с Telegram-каналом Mash, что совместно с Black Star зарегистрировала бренд на собственный псевдоним.

По словам Астер, она сделала это с лейблом, чтобы никто не мог использовать псевдоним в коммерческих целях.

20 марта Диана Астер стала новой артисткой лейбла Black Star. В социальных сетях артистки и Black Star появилось видео, на котором Астер и владелец лейбла Павел Курьянов (Пашу) подписывают авторский договор. Она присоединилась к таким работающим с компанией звездам, как Клава Кока, Егор Шип, Natan и др.

Кроме того, Диана Астер представила первый вышедший на лейбле трек — «Тупая». Он посвящен созависимости.

Диана Астер стала известна в 2019 году как тиктокерша из объединения Dream Team House. В 2020 году она начала развивать карьеру певицы. В том же году девушка попала в список самых высокооплачиваемых тиктокеров российского Forbes.

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