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Диана Астер подписала контракт с Black Star и спела о созависимости

Певица Диана Астер стала новой артисткой лейбла Black Star

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Black Star

Певица и блогер-миллионник Диана Астер стала новой артисткой лейбла Black Star. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители российской продюсерской компании.

В социальных сетях артистки и Black Star 20 марта появилось видео, на котором Астер и владелец лейбла Павел Курьянов (Пашу) подписывают авторский договор. Она присоединилась к таким работающим с компанией звездам, как Клава Кока, Егор Шип, Natan и др.

Кроме того, Диана Астер представила первый вышедший на лейбле трек — «Тупая». Он посвящен созависимости.

«Несмотря на все ошибки и всю боль, которую тебе способен причинить человек, раз за разом ты закрываешь на это глаза, все глубже погружаясь в свою любовь и привязанность. Оправдывая каждый его поступок и игнорируя слова окружающих. Так как веришь в то, что все наладится и вы снова будете счастливы», — рассказывает о смысле песни артистка.

Диана Астер стала известна в 2019 году как тиктокерша из объединения Dream Team House. В 2020 году она начала развивать карьеру певицы.

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