Суд ужесточил приговор иностранцу, обокравшему квартиру актрисы Рутберг

Московский городской суд ужесточил наказание иностранному гражданину, ограбившему квартиру актрисы Юлии Рутберг. Срок заключения увеличен с 2 до 3,5 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на суды общей юрисдикции столицы.

Первоначально Хамовнический районный суд Москвы приговорил обвиняемого к двум годам колонии общего режима. Однако судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела решение, сочтя его слишком мягким. Ущерб от кражи составил 2,5 миллиона рублей.

В остальной части приговор, включая признание вины, оставлен без изменений.

4 сентября mk.ru сообщал, что домработница Юлии Рутберг стала невольной сообщницей в краже денег артистки.

По данным издания, Саламов, который был знаком с домработницей, в категоричной форме заявил женщине, что ему срочно нужно в район Арбата. Он попросил помощницу по дому звезды подвезти его и потом оттуда же забрать. Женщина удивилась подобному совпадению, так как там находилась квартира актрисы, но не придала этому значения.

Преступник отсутствовал примерно час, но заплатил за поездку 10 тысяч рублей.

Ранее россиянин обокрал свою девушку и сбежал, пока она принимала душ.