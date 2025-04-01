Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд ужесточил приговор иностранцу, обокравшему квартиру актрисы Рутберг

Суд увеличил 3,5 лет срок заключения иностранца, обокравшего квартиру Рутберг
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Московский городской суд ужесточил наказание иностранному гражданину, ограбившему квартиру актрисы Юлии Рутберг. Срок заключения увеличен с 2 до 3,5 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на суды общей юрисдикции столицы.

Первоначально Хамовнический районный суд Москвы приговорил обвиняемого к двум годам колонии общего режима. Однако судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела решение, сочтя его слишком мягким. Ущерб от кражи составил 2,5 миллиона рублей.

В остальной части приговор, включая признание вины, оставлен без изменений.

4 сентября mk.ru сообщал, что домработница Юлии Рутберг стала невольной сообщницей в краже денег артистки.

По данным издания, Саламов, который был знаком с домработницей, в категоричной форме заявил женщине, что ему срочно нужно в район Арбата. Он попросил помощницу по дому звезды подвезти его и потом оттуда же забрать. Женщина удивилась подобному совпадению, так как там находилась квартира актрисы, но не придала этому значения.

Преступник отсутствовал примерно час, но заплатил за поездку 10 тысяч рублей.

Ранее россиянин обокрал свою девушку и сбежал, пока она принимала душ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами