Россиянин обокрал свою девушку и сбежал, пока она принимала душ

В Свердловской области задержали 19-летнего юношу, который обокрал свою возлюбленную, пока она принимала душ. Об этом сообщает «Е1».

Жительница Екатеринбурга обвинила своего возлюбленного в краже у нее денег. Пара отдыхала в квартире, пока девушка была в душе, подозреваемый оформил на ее имя кредит.

Молодой человек перевел на свой банковский счет 300 тысяч рублей и сбежал. Потерпевшая обратилась в полицию не сразу, она хотела дать шанс вору исправиться. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый заключен под стражу. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Сахалине пьяный мужчина обокрал бывшую сожительницу. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с приятелем и решил ограбить свою бывшую возлюбленную. Воспользовавшись имевшимся у него дубликатом ключей, он проник в квартиру женщины и вынес оттуда телевизор стоимостью 20 тысяч рублей и продал его. Сотрудникам полиции удалось установить личность покупателя и изъять похищенное имущество, которое было возвращено законной владелице. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому в краже может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Благовещенске три пьяные подруги ошиблись дверью и обокрали чужую квартиру.