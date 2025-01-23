Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Объявлены номинанты на премию «Золотая маска»

Премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В общей сложности на участие в 34 номинациях было подано 567 заявок, при этом в трех номинациях кандидаты не определены.

В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» в список номинантов вошли шесть постановок: «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова), «Гроза» (Русский драматический театр), «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии), «Соборяне» (Русское концертное агентство), «Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева) и «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр).

В номинации на лучшую оперу представлены спектакли «Мадам Баттерфляй» («Геликон-опера»), «Манон» (Музыкальный театр имени Шаляпина) и «Не только любовь» (Музыкальный театр Станиславского).

На звание лучшего балета претендуют «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр), «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета) и «Сияющий камень» (Театр оперы и балета Республики Саха).

20 января стало известно, что «Золотая маска» в 2025 году пройдет в Казани, в Камаловском театре.

Ранее Владимир Машков рассказал о судьбе «Золотой маски» после отмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами