Объявлены номинанты на премию «Золотая маска»

Премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24

Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В общей сложности на участие в 34 номинациях было подано 567 заявок, при этом в трех номинациях кандидаты не определены.

В категории «Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма» в список номинантов вошли шесть постановок: «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова), «Гроза» (Русский драматический театр), «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии), «Соборяне» (Русское концертное агентство), «Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева) и «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр).

В номинации на лучшую оперу представлены спектакли «Мадам Баттерфляй» («Геликон-опера»), «Манон» (Музыкальный театр имени Шаляпина) и «Не только любовь» (Музыкальный театр Станиславского).

На звание лучшего балета претендуют «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр), «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета) и «Сияющий камень» (Театр оперы и балета Республики Саха).

20 января стало известно, что «Золотая маска» в 2025 году пройдет в Казани, в Камаловском театре.

Ранее Владимир Машков рассказал о судьбе «Золотой маски» после отмены.